‘The Mandalorian’ ganha trailer para 2ª temporada com busca de lar para Baby Yoda

Série protagonizada por Pedro Pascal ambientada em universo ‘Star Wars’ estreia novos episódios em 17 de novembro no Brasil

Reprodução/YouTube 'The Mandalorian' ganhou primeiro trailer de novos episódios nesta terça-feira (15)



“The Mandalorian” ganhou trailer completo para a sua segunda temporada nesta terça-feira (15) revelando que Mando assumiu de vez a missão de encontrar o planeta de origem do Baby Yoda. Os dois aparecem juntos em diversos momentos, incluindo batalhas, enquanto buscam “uma raça de feiticeiros inimigos” — os Jedi. Os personagens Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers) também aparecem no vídeo. O perfil oficial do Disney+ no Brasil divulgou o trailer legendado da série baseada em “Star Wars” e aquece para a sua estreia no país, marcada para o dia 17 de novembro, data em que os novos episódios já estarão disponíveis na plataforma de streaming.

Assista ao trailer: