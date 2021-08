Thales Bretas diz que casamento com Paulo Gustavo deu coragem a muitos casais: ‘Fomos importantes’

Médico também disse que sua ‘dor ainda é inacreditável’ e que sente um vácuo em sua vida

O médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, deixou clara a falta que sente do marido em uma homenagem publicada no Instagram na noite de quarta-feira, 4. O artista morreu no dia 4 de maio por complicações da Covid-19. “3 meses sem o amor da minha vida! Carrego muitos prêmios desse grande casamento! Quantas mensagens carinhosas recebo diariamente dizendo o quanto fomos importantes na coragem de muitos casais para serem felizes e planejarem suas famílias”, escreveu Thales na legenda de uma foto em que aparece beijando o intérprete de Dona Hermínia. O médico disse que ainda é difícil lidar com a ausência do marido, mas sente que a força dele ainda é presente. “A dor ainda é inacreditável. A saudade aperta mais a cada dia. Mas a gratidão está sempre presente. PG [Paulo Gustavo] era alegria! Não tinha tempo ruim! Era transformação! Sua partida foi precoce demais e muito sentida. Um vácuo na vida. Mas sua força está e estará ainda muito presente! Nunca se perderá. Te amo para sempre”, enfatizou Thales.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos após passar quase dois meses internado. O ator teve várias complicações relacionadas à Covid-19 e acabou não resistindo. Nesta semana, Thales também comentou nas redes sociais que está resistindo pelos filhos, Romeu e Gael, e que o Dia dos Pais deste ano, celebrado no próximo dia 8 de agosto, será marcante para ele. O médico também fez uma homenagem a Romeu, que completou 2 anos na terça-feira, 3. “Você já chegou na vida com muita emoção! Prematuro, precoce, quis nascer antes da hora. Seu jeito meigo e dengoso conquistou a todo mundo. Você é sensível, inteligente, amoroso e me surpreende a cada dia! Ser seu pai é o projeto mais especial da minha vida! Tenho certeza que papai Paulo, por quem você era tão apaixonado, está olhando por nós todos os dias e mandando muito amor”, postou no Instagram. Além de Thales, as atrizes Samantha Schmütz, Tatá Werneck e Ingrid Guimarães também fizeram homenagens a Paulo Gustavo.