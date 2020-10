Mais uma: Carla Vilhena é contratada pela CNN Brasil

É a terceira contratação da emissora em uma semana; os jornalistas Márcio Gomes e Gloria Vanique também foram anunciados como reforços da emissora

Reprodução/Instagram Carla Vilhena pediu demissão da Globo em 2018 para se dedicar a outros projetos profissionais



A CNN Brasil anunciou a contratação da apresentadora e jornalista Carla Vilhena. Ela pediu demissão da TV Globo em 2018 para se dedicar a outros projetos profissionais. Nos 34 anos de casa, a apresentadora passou pelos principais jornais, como Jornal Nacional, Fantástico, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e Jornal da Globo. “É o terceiro reforço da emissora, em uma semana, para ampliação do projeto multiplataforma e para a programação do Pay TV”, disse a CNN.

“Carla Vilhena é uma profissional consagrada, que já faz parte da história da televisão brasileira. Seu talento inquestionável e reconhecido pelo grande público agregará muito valor ao nosso projeto”, afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil, após a contratação. “Fazer parte do maior canal de jornalismo do mundo é um orgulho para qualquer profissional. O jornalismo nunca saiu de mim. Por isso, a proposta de participar de um projeto tão ousado e importante para o Brasil me fisgou na hora”, declarou Carla sobre o convite da CNN. Além de Carla, os jornalistas da TV Globo, Márcio Gomes e Glória Vanique, também foram anunciados como os novos jornalistas da emissora na última semana.

Márcio Gomes deixou a TV Globo após 24 anos e, na publicação de despedida do Instagram, colegas da emissora lamentaram o anúncio inesperado. “Mesmo no mais turbulento dos anos, no mais intenso e desafiador dos cenários, a gente nunca deve deixar de pensar em como está a nossa vida. Olhar pra dentro e perceber o que podemos fazer diferente. O que nos dá aquele gosto de sair de casa, enfrentar o mundo e vencer. Até chegar o dia seguinte… e fazer tudo de novo! Por 24 anos, o meu destino foi sempre o mesmo. Na TV Globo fiz amigos, aproveitei as oportunidades, ganhei respeito… e o mundo. Nunca terei palavras para agradecer o apoio que recebi – dos colegas, da direção e do público”, escreveu no post.