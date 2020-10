Maria Eugênia retorna para o spin-off ‘Adotada #TBT’ na MTV

Emissora anunciou retorno da apresentadora para novo programa nesta quinta-feira (15)

Divulgação/Cleiby Trevisan Mareu, agora loira, revisitará figurinos, objetos e, claro, as famílias das temporadas anteriores



A apresentadora Maria Eugênia, mais conhecida como Mareu, voltará a rever suas “famílias” no spin-off “Adotada #TBT”, programa anunciado nesta quinta-feira (15) pela MTV. Agora loira, Mareu vai bater um papo com as pessoas visitadas durante as quatro temporadas do “Adotada” original. Serão 10 episódios, de uma hora de duração cada, mas a data de estreia ainda será confirmada pela emissora. Gravado em estúdio na cidade de São Paulo, a MTV destacou que a atração respeitou todas as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar o contágio da Covid-19.

“Antes dessa pandemia toda, eu nunca pensei em voltar com ‘Adotada’. Achei que tivesse sido um ciclo encerrado. Mas depois de tantas reprises, surtos e tudo o que passei sozinha, eu vi mais a fundo como foi especial e comecei a sentir falta de todas as trocas que tivemos. Então, com essa nova oportunidade, eu tô superanimada, achando divertido e fazendo de coração. Vou matar a saudade porque tem muitas famílias que não falo há anos. Algumas eu tive mais contato e outras passaram e a vida levou pra outro lado”, afirma Mareu em comunicado à imprensa. O “Adotada” foi ao ar entre 2014 e 2016 na MTV.