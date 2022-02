Maria Fernanda Cândido aparece em novo pôster de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’

Imagem da atriz caracterizada como Vicência Santos empolgou os fãs brasileiros do universo de Harry Potter

Divulgação / Warner Bros Maria Fernanda Cândido será Vicência Santos, personagem que se candidata a cargo importante no mundo bruxo



A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido apareceu em novo pôster do filme “Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Segredos de Dumbledore” divulgado nesta terça, 22. Maria Fernanda será a personagem Vicência Santos, que trailers indicam que será uma candidata ao cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos. A história ocorre no universo de Harry Potter, mas décadas antes do famoso bruxinho nascer. Além do pôster de Cândido, foram divulgadas imagens de outros dois personagens do filme: Oliver Masucci (Anton Vogel) e Dave Wong (Liu Tao) e um novo trailer foi prometido para a quinta, dia 24. Outros atores que já apareceram nos filmes anteriores da franquia, como Eddie Redmayne e Jude Law retornam para a produção. A previsão é de que o filme chegue aos cinemas no dia 15 de abril. Os fãs brasileiros reagiram com animação ao novo pôster – veja a imagem oficial e os comentários.

Maria Fernanda Cândido is Vicência Santos pic.twitter.com/TnS8OFXo1r — Wizarding World (@wizardingworld) February 22, 2022

View this post on Instagram A post shared by Fantastic Beasts (@fantasticbeastsmovie)

