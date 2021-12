Matrix: Ressurrections, quarto filme da franquia, ganha novo trailer e mostra Neo voltando à ação; assista

Herói volta a encontrar Trinity, personagem da trilogia original, e tem grupo de seguidores tentando despertá-lo

Reprodução / Warner Bros Neo, personagem vivido por Keanu Reeves, retorna para lutar contra a simulação em Matrix: Ressurrections



O filme ‘Matrix: Ressurrections’, o quarto da franquia, teve seu último trailer revelado nesta segunda, 6, pela produtora Warner Bros.. Nas novas imagens, o herói Neo, interpretado por Keanu Reeves, volta a combater as máquinas que criaram a Matrix, uma simulação que prende a maioria dos humanos. Segundo informações divulgadas durante a CCXP Worlds, evento da indústria do entretenimento, a história começa após Neo ter um colapso nervoso, e seu psicólogo, interpretado por Neil Patrick Harris, lhe receita as ‘pílulas azuis’, para que ele continue preso no mundo simulado da Matrix. No entanto, outros personagens da história estão dispostos a “acordá-lo” novamente – os ‘bugs’, um grupo rebelde que acredita na volta do herói. Mas Neo repara que as coisas estão erradas após um reencontro com Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss, outra personagem dos três primeiros filmes que retorna. Matrix: Ressurrections chegará aos cinemas brasileiros no dia 22 de dezembro e conta com a direção de Lana Wachowski, que dessa vez não terá o auxílio da irmã Lily. As duas escreveram e dirigiram juntas os três primeiros filmes, “Matrix” (1999), “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions” (ambos de 2003).