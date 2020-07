Minissérie ‘The Witcher: Blood Origin’ mostrará origem de primeiro Bruxo 

Netflix anunciou nova série limitada de seis episódios para apresentar mundo dos elfos 1200 antes de eventos mostrados com Henry Cavill

Divulgação Henry Cavill é o protagonista de adaptação dos livros para série da Netflix



Enquanto a segunda temporada de “The Witcher” não estreia, a Netflix anunciou nesta segunda-feira (27) a produção de uma minissérie que se passará antes dos eventos estrelados por Henry Cavill. A série limitada “The Witcher: Blood Origin” terá seis episódios para contar a origem do primeiro Bruxo, além dos “eventos que levaram à crucial ‘conjunção das esferas’, quando o mundo de monstros, homens e elfos fundiu-se para se converter em um só”, adiantou a plataforma streaming.

A minissérie será ambientada no mundo dos elfos 1200 anos antes do universo apresentado em “The Witcher”. Autor da saga literária responsável pelo personagem, Andrzej Sapkowski será consultor criativo da série.

“The Witcher: Blood Origin” será filmado no Reino Unido e ainda não tem previsão de estreia. Já a original “The Witcher” deve retornar com episódios inéditos em 2021, já que a produção foi afetada pela pandemia de coronavírus e retoma com as gravações da segunda temporada em agosto.