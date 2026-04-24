Mistério, nostalgia e tom sombrio: o que se sabe sobre a série live-action de Scooby-Doo

Primeira temporada deve contar com oito episódios; as filmagens começaram em 2026

Divulgação A série, que vem sendo chamada de “Scooby-Doo: Origins”, vai mergulhar justamente no início de tudo



A Netflix finalmente decidiu apostar alto em uma das franquias mais queridas da cultura pop ao desenvolver uma série live-action de Scooby-Doo e o projeto já chega com uma proposta bem diferente do que o público está acostumado. Ao invés de repetir a fórmula leve e cômica que marcou os desenhos e até os filmes dos anos 2000, a ideia agora é explorar uma abordagem mais jovem, com um clima de mistério mais denso e até um toque sombrio.

A série, que vem sendo chamada de “Scooby-Doo: Origins”, vai mergulhar justamente no início de tudo, mostrando como a famosa Mistério S.A. foi formada. A história acompanha versões mais jovens de personagens icônicos como Salsicha, Velma, Daphne e Fred, que se conhecem em um contexto que lembra um acampamento de verão e acabam envolvidos em um caso estranho que gira em torno de um filhote de dogue alemão, o próprio Scooby, que pode ter presenciado algo sobrenatural. É a partir desse evento que o grupo começa a se formar, dando início à dinâmica investigativa que conquistou gerações.

O elenco já divulgado também tem chamado atenção, principalmente por apostar em nomes jovens, mas com boa bagagem. Mckenna Grace interpreta Daphne, enquanto Tanner Hagen assume o papel do Salsicha. Abby Ryder Fortson será Velma e Maxwell Jenkins dará vida a Fred. Um detalhe que empolgou os fãs é o retorno de Frank Welker como a voz de Scooby-Doo, mantendo uma conexão direta com as versões clássicas do personagem. Além disso, Paul Walter Hauser também está confirmado no elenco, embora seu papel ainda não tenha sido totalmente revelado.

Nos bastidores, o projeto também chega com nomes de peso. A produção é da Warner Bros. Television e tem envolvimento de Greg Berlanti, conhecido por trabalhos populares na TV, o que já indica uma pegada mais dramática e moderna. A direção do episódio piloto fica por conta de Toby Haynes, e a primeira temporada deve contar com oito episódios. As filmagens começaram em 2026, o que coloca a estreia entre o fim de 2026 e, mais provavelmente, 2027.

O grande diferencial dessa versão está justamente no tom. Ao apostar em uma narrativa de origem, com personagens mais jovens e um mistério mais sério, a série tenta se aproximar de produções que misturam investigação com elementos sobrenaturais, criando uma atmosfera mais tensa do que o Scooby-Doo tradicional. Ainda assim, o desafio vai ser equilibrar essa nova identidade com a nostalgia que o público espera de uma franquia tão icônica.

No fim das contas, esse live-action tem tudo para dividir opiniões, mas também para gerar um hype enorme. Afinal, não é todo dia que um clássico como Scooby-Doo ganha uma releitura tão ousada e, se acertar o tom, pode facilmente se tornar um dos grandes sucessos da plataforma, que informou que as gravações já começaram.