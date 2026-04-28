Randolfe Rodrigues estima aprovação de Messias ao STF com ao menos 45 votos

O AGU será sabatinado na CCJ do Senado na quarta-feira (29)

Renato Menezes/AscomAGU CCJ recebeu relatório favorável à aprovação de Jorge Messias



O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta terça-feira (28) estimar que o advogado-geral da União, Jorge Messias, seja aprovado para o Supremo Tribunal Federal (STF) com pelo menos 45 votos. O AGU será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na quarta-feira (29).

Segundo Randolfe, em um cenário “otimista”, Messias deve ser aprovado no Plenário da Casa Alta com 48 a 49 votos. Já a hipótese “mais realista” para o líder do governo é o AGU receber o aval de 45 a 46 senadores.

Relatório favorável

Em 14 de abril, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) apresentou à CCJ relatório favorável à aprovação de Messias à vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso. “Desnecessário, a esta altura, ressaltar a enorme importância e responsabilidade desta relatoria e do papel desta comissão, diante dos imensos desafios que a presente quadra histórica brasileira apresenta e do fato, que todos reconhecemos, de ser decisivo o papel da Suprema Corte na democracia brasileira”, destacou o relator no documento enviado ao colegiado.

Em entrevista a jornalistas, em 9 de abril, perguntado sobre o placar da votação no Plenário, Weverton não arriscou antecipar uma provável configuração, mas avaliou que o clima entre os colegas é favorável à aprovação de Messias, conforme antecipou a Jovem Pan.