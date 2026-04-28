Agrishow: Tarcísio anuncia investimento de R$ 455 milhões para o agro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (28), em Ribeirão Preto, um pacote milionário de R$ 455 milhões em investimentos e medidas estruturantes para o fortalecimento do agro paulista. “Aproveitamos esse grande evento para mostrar nosso compromisso com o agronegócio paulista.”, disse o governador durante encontro com prefeitos realizado na Agrishow.

Do montante anunciado, R$ 400 milhões são destinados à ampliação do crédito rural, expansão do seguro agrícola e avanço da regularização fundiária, enquanto R$ 55 milhões contemplam a entrega de maquinários agrícolas. Segundo Tarcísio, “a questão do planejamento financeiro vai ajudar a organizar as próximas safras, com a compra de insumos, defensivos e fertilizantes, além de investimento em maquinários e irrigação”.

Mulheres no agro

Neste ano, o principal destaque é a ampliação histórica dos recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), que consolida o maior pacote de subvenção e crédito rural da história do Estado. “Com o repasse recorde para o FEAP, mantemos um nível de crédito que garante segurança para o produtor rural, que vai poder contar com juros subvencionados, 20% mais baixos do que em outros programas de fomento para o agro. “, disse o governador.

O FEAP Mulher recebe o maior aporte desde a criação da linha, com R$ 25 milhões destinados ao crédito para produtoras rurais. “Promover o protagonismo das mulheres no campo é uma prioridade da nossa gestão. Isso impulsiona o desenvolvimento do agronegócio no estado, com mais inclusão produtiva, geração de renda e dinamismo econômico”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho.