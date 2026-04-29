Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) mostra o atual governador de São Paulo com 17% de vantagem para Haddad (PT) no 2º turno

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Genial/Quaest: Tarcísio lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos em SP



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos na disputa pela reeleição, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (29).

Nos dois cenários de 1º turno levantados pela pesquisa, Tarcísio aparece com até 40% das intenções de voto, contra 28% de seu principal adversário, Fernando Haddad (PT). Veja cenário a cenário:

Cenário 1

No primeiro cenário, com o maior número de adversários, Tarcísio aparece com 38%, enquanto Haddad tem 26% das intenções de voto.

Kim Kataguiri (Missão) e o advogado Paulo Serra (PSDB) aparecem na sequência com 5% cada.

Cenário 2

Em relação ao segundo cenário, sem a presença de Paulo Serra, Tarcísio lidera com 40%, enquanto Haddad aparece com 28%.

Quem se encontra na terceira posição é Kim Kataguiri com os mesmos 5%.

2º turno

A pesquisa Genial/Quaest também simulou um segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. O atual chefe do Executivo paulista também aparece na liderança, com 49%. Já o ex-ministro da Fazenda tem 32% das intenções de voto.

Os indecisos somam 8%, enquanto Branco/Nulo/Não vai votar aparece com 11%.

A pesquisa ouviu 1.650 eleitores paulistas entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03583/2026.