Montanha-russa de “Velozes & Furiosos” ganha data de inauguração e promete levar fãs a 116 km/h

Atração será aberta oficialmente ao público em 16 de setembro de 2026, na Califórnia, nos Estados Unidos

Proposta da Fast & Furious: Hollywood Drift é fazer com que os visitantes tenham a sensação de estar participando de uma das perseguições dos filmes

Os fãs de “Velozes & Furiosos” estão prestes a experimentar a franquia de uma maneira completamente diferente. A Universal Studios Hollywood confirmou a data de inauguração de “Fast & Furious: Hollywood Drift”, nova montanha-russa inspirada na famosa saga de ação. A atração será aberta oficialmente ao público em 16 de setembro de 2026, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Considerada uma das grandes novidades do parque para este ano, a montanha-russa será a primeira atração externa de alta velocidade da Universal Studios Hollywood e também uma das mais rápidas entre os parques da Universal Destinations & Experiences. O brinquedo poderá alcançar aproximadamente 116 km/h.

Experiência inspirada nos filmes

O grande diferencial de “Fast & Furious: Hollywood Drift” está no sistema dos veículos. Em vez de simplesmente seguir o trajeto dos trilhos, cada carro poderá realizar rotações de 360 graus, criando a sensação de que os passageiros estão realmente fazendo um drift em alta velocidade.

A montanha-russa terá aproximadamente 1,25 quilômetro de trilhos, passando por diferentes áreas do parque. O percurso foi desenvolvido para criar uma experiência imersiva dentro do universo de “Velozes & Furiosos”, com veículos inspirados nos carros vistos na franquia.

Entre os destaques está um veículo inspirado no icônico Dodge Charger de 1970 de Dominic Toretto, personagem interpretado por Vin Diesel.

A proposta é fazer com que os visitantes tenham a sensação de estar participando de uma das perseguições dos filmes, com curvas, velocidade e os veículos girando durante o percurso.

Atração já está sendo testada

Embora a inauguração oficial esteja marcada para setembro, a montanha-russa já entrou em fase de testes. A Universal vem realizando avaliações técnicas antes da abertura oficial para garantir o funcionamento do complexo sistema da atração.

A construção também contou com medidas voltadas à redução de ruídos. Ainda assim, a novidade provocou reclamações de moradores da região devido ao barulho causado pela operação da montanha-russa e pelos gritos dos visitantes. O parque anunciou medidas adicionais para tentar diminuir o impacto sonoro.

Orlando também terá uma versão

E quem pretende visitar a Universal Orlando também poderá experimentar uma versão da atração. “Fast & Furious: Hollywood Drift” está prevista para chegar ao Universal Studios Florida em 2027, substituindo a antiga montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit.

A versão de Orlando terá um percurso diferente e contará com uma impressionante subida vertical de aproximadamente 52 metros, equivalente a quase 17 andares. O trecho levará os passageiros às alturas antes de colocá-los novamente em alta velocidade no percurso.

A nova atração chega justamente em um momento especial para a franquia, que completa 25 anos em 2026. O universo de “Velozes & Furiosos” também se prepara para o próximo capítulo cinematográfico, “Fast Forever”, previsto para chegar aos cinemas em 2028 e encerrar a história principal da saga.

Com velocidade, carros icônicos e uma tecnologia que permite aos veículos girarem durante o percurso, “Fast & Furious: Hollywood Drift” promete transformar a experiência dos parques em algo muito próximo de entrar em uma cena dos filmes. E, dessa vez, não será necessário ser Dominic Toretto para sentir a adrenalina de um drift.