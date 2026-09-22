Paper Tiger: conheça o filme com Adam Driver que abre a 50ª Mostra de São Paulo

Novo longa de James Gray, estrelado por Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, foi destaque em Cannes e chega ao Brasil para abrir o tradicional festival

A 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá um convidado de peso na abertura. “Paper Tiger”, novo filme do diretor James Gray, será exibido na sessão inaugural do festival, em outubro, e marca a chegada ao Brasil de um dos longas mais comentados da temporada internacional.

Estrelado por Adam Driver, Miles Teller e Scarlett Johansson, o filme mistura drama familiar, suspense e crime em uma história ambientada na Nova York dos anos 1980.

A trama acompanha os irmãos Gary e Irwin Pearl, interpretados por Driver e Teller. Enquanto Irwin leva uma vida mais tranquila ao lado da família, Gary é ambicioso e acredita ter encontrado uma oportunidade perfeita para os dois ganharem dinheiro.

O problema começa quando o negócio aparentemente promissor envolve empresários russos e acaba colocando os irmãos no caminho da máfia russa.

O que parecia ser uma chance de melhorar de vida rapidamente se transforma em uma situação perigosa, colocando em risco não apenas os negócios, mas também a relação entre os irmãos e suas próprias famílias.

Por que o filme chamou atenção?

“Paper Tiger” estreou na competição do Festival de Cannes e recebeu uma recepção positiva da crítica, especialmente pelas atuações e pela direção de James Gray.

O longa chamou atenção por não se limitar a uma história tradicional de máfia. O crime funciona como pano de fundo para uma narrativa sobre família, ambição, dinheiro e as consequências de escolhas aparentemente simples.

Adam Driver também aparece em um papel diferente de seus trabalhos mais recentes. Seu personagem é carismático, impulsivo e disposto a correr riscos, características que acabam levando toda a família para uma situação cada vez mais complicada.

Scarlett Johansson interpreta Hester, esposa de Irwin, enquanto Miles Teller vive o irmão que acaba sendo envolvido nas decisões de Gary.

James Gray de volta às raízes

“Paper Tiger” também representa um retorno de James Gray a temas recorrentes em sua filmografia, como família, imigração, conflitos entre gerações e o lado obscuro do chamado sonho americano.

O diretor volta a explorar a comunidade russa de Nova York em uma história que começa com a promessa de prosperidade e termina mergulhando seus personagens em um universo de crime e perigo.