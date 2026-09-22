Rauls: Nova série brasileira da Netflix mergulha no universo das fraudes digitais

Produção nacional transforma em ficção o universo dos golpes digitais e revela como criminosos se organizam para aplicar fraudes

A Netflix prepara uma nova série brasileira que promete mergulhar em um dos assuntos que mais ganharam espaço nos últimos anos: os golpes digitais. Intitulada Rauls, a produção vai explorar o universo das fraudes e a estrutura por trás de criminosos que utilizam tecnologia, engenharia social e diferentes estratégias para conseguir dinheiro de suas vítimas.

Ainda sem todos os detalhes da trama revelados, a série desperta curiosidade justamente pelo significado de seu título. No universo das fraudes, o termo Raul passou a ser utilizado para identificar um determinado perfil de golpista, especialmente aquele que possui conhecimento sobre diferentes modalidades de golpes e atua diretamente na aplicação das fraudes.

A produção transforma esse universo em ficção e promete mostrar que, por trás de um golpe aparentemente simples, pode existir uma verdadeira estrutura organizada.

O que são os “Rauls”?

Os chamados “Rauls” fazem parte de uma linguagem que surgiu para identificar diferentes funções dentro do mercado de fraudes. Em muitos casos, os golpes digitais não dependem de apenas uma pessoa. Existe uma divisão de tarefas entre quem aplica o golpe, quem consegue contas bancárias e quem movimenta o dinheiro.

Nesse contexto, o “Raul” é associado ao criminoso que possui conhecimento sobre as técnicas utilizadas para enganar as vítimas. Ele pode utilizar ferramentas digitais, manipulação psicológica e engenharia social para convencer alguém a fornecer informações ou realizar uma transferência.

É justamente essa estrutura que torna o universo retratado pela série tão particular. O golpe não começa necessariamente quando a vítima recebe uma mensagem. Muitas vezes, existe toda uma cadeia funcionando nos bastidores.

A ostentação por trás dos golpes

Um dos elementos mais curiosos desse universo é a estética associada aos criminosos nas redes sociais.

Carros de luxo, roupas de grife, viagens, festas e dinheiro aparecem frequentemente como símbolos de uma vida aparentemente perfeita. Nas redes sociais, a ostentação pode funcionar como uma espécie de vitrine, ajudando a criar a imagem de sucesso e poder.

O problema é que, por trás dessa aparência, podem existir vítimas que perderam economias, salários e até dinheiro destinado a necessidades básicas.

É justamente essa contradição que pode ganhar força em “Rauls”: de um lado, a imagem de uma vida de luxo; do outro, os mecanismos utilizados para conseguir esse dinheiro.

Golpes cada vez mais sofisticados

A popularização do Pix e das ferramentas digitais mudou completamente a relação dos brasileiros com o dinheiro. Transferências que antes poderiam exigir horas ou até dias passaram a acontecer em poucos segundos.

Para os criminosos, isso também criou novas possibilidades.

Golpes envolvendo falsas centrais bancárias, clonagem de contas, falsas oportunidades de investimento, compras inexistentes e manipulação de vítimas passaram a fazer parte do cotidiano.

Muitas dessas fraudes utilizam um elemento em comum: a capacidade de convencer a vítima de que a situação é verdadeira.

É aí que entra a chamada engenharia social, técnica baseada principalmente na manipulação psicológica. Em vez de necessariamente invadir um sistema, o criminoso convence a própria vítima a entregar informações ou realizar determinada ação.

Netflix aposta novamente em histórias brasileiras

“Rauls” também marca mais uma aposta da Netflix em histórias brasileiras conectadas a fenômenos contemporâneos.

A produção reúne nomes conhecidos por trabalhos voltados à realidade das periferias, juventude, cultura urbana e conflitos sociais. A ideia agora é transportar para a ficção um universo que já existe fora das telas, mas que ainda é pouco explorado pelas produções nacionais.

Diferentemente de uma história policial tradicional, a série pode colocar o foco não apenas no golpe, mas nas pessoas que fazem parte dessa engrenagem e nas consequências provocadas por ela.