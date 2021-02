MTV anuncia participantes de nova temporada de ‘De Férias Com o Ex: Celebs’

Além de novos integrantes, a edição contará com três rostos conhecidos pelo reality show: Lary Bottino, da 4ª temporada, Maju Mazalli e Pedro Ortega, ambos da 2ª temporada

Divulgação/MTV A data de estreia da segunda temporada de "De Férias Com o Ex: Celebs" ainda não foi anunciada



A MTV anunciou nesta sexta-feira, 26, os 12 participantes da segunda temporada de “De Férias Com o Ex: Celebs“. A data de estreia ainda não foi anunciada. A edição, gravada em uma mansão em Ilhabela, no litoral de São Paulo, passará, simultaneamente, na emissora e no Amazon Prime Video. “A ideia é curtir ao máximo, como se não houvesse amanhã… Mas essas férias (como todos sabem) podem ser interrompidas a qualquer momento com a chegada indesejada de alguém do passado. Uma coisa é certa, vai rolar de tudo um pouco: barraco, pegação, chororô, música, festa e muita diversão também”, diz a MTV. Além de novos participantes, a nova temporada contará com três rostos conhecidos pelo reality show: Lary Bottino, da quarta temporada, Maju Mazalli e Pedro Ortega, ambos da segunda temporada.

Confira os participantes: