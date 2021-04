Namorado de Viih Tube acha que produção do ‘BBB 21’ foi mal-intencionada no Jogo da Discórdia

Bruno Magri disse que a namorada surpreendeu ao colocar Juliette no pódio mesmo após a briga

No Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 12, no “BBB 21”, os participantes tiveram que novamente montar seu pódio e dizer quem eles acham que não ganha o reality show da Globo. Bruno Magri, namorado de Viih Tube, comentou sobre o jogo no Instagram e disse que, na visão dele, o jogo foi pensado para queimar a imagem da youtuber – que era amiga de Juliette, favorita da edição, mas passou a falar mal dela pelas costas ao se aproximar de Thaís e elas acabaram se distanciando. “Cada um tem sua opinião, eu respeito a de todo mundo, mas, para mim, o intuito da produção com o jogo de hoje era a Vitória não colocar a Juliette no pódio, só que a Vitória surpreendeu e colocou a Juliette. Se a Vitória não tivesse colocado ela, o Brasil ia massacrar chamando ela [Viih] de falsa e mesmo ela colocando vão continuar chamando ela de falsa. Esse que é o problema, nunca vão estar satisfeitos”, lamentou Bruno. O namorado da sister também ficou surpreso com o pódio do João Luiz, que deu o terceiro lugar para Thaís e a plaquinha de “não ganha” para Pocah.