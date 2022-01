Deolane Bezerra leva 53 multas de trânsito e culpa motorista: ‘Vai ser descontado’

Influenciadora disse que já tinha avisado a Jader que isso ia acontecer; ele respondeu dizendo que ano passado foi difícil e isso deveria ser levado em consideração

Reprodução/Instagram/deolaneb_/06.01.2022 Deolane Bezerra mostra 53 multas de trânsito que recebeu por infrações em 2021



A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra mostrou nas redes sociais que tomou 53 multas de trânsito no ano passado. Ao receber uma pilha de cartas sinalizando as infrações de trânsito cometidas, ela se assustou e gravou stories mandando uma mensagem para o seu motorista: “Jader, vai ser descontado. Está felizinho? Tudo no seu nome, eu te avisei. Só para começar o ano bem”. Ao ver a publicação Deolane, Jader mandou um áudio para ela dizendo: “Você também tem que perceber que nós passamos um ano muito difícil, Deolane, é isso o que tenho para te falar. Tem que ter uma compreensão também”.

A viúva de MC Kevin compartilhou o áudio do motorista com seus seguidores e comentou: “53 multas e olha a desculpa dele, picareta”. No print que publicou da conversa com Jader, é possível ver que a influenciadora respondeu o seguinte para ele: “Você que vai pagar, filho da put*”. Esta semana Deolane virou assunto nas redes sociais, pois muitos seguidores começaram a desconfiar que ela vai participar do “BBB 22”. As especulações começaram após Boninho soltar um enigma sobre os participantes da atual edição e uma das dicas foi “tem mãe”. A influenciadora é conhecida por sempre dizer que “a mãe está on” nas redes sociais e frase já vista como uma espécie de bordão da loira.