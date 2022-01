Netflix anuncia mais duas temporadas de ‘Emily in Paris’

Série de comédia estreou a segunda temporada em dezembro de 2021

STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX Lily Collins é a protagonista da série de comédia da Netflix



A série ‘Emily in Paris‘, com Lily Collins, foi renovada pela Netflix para a 3ª e 4ª temporadas. A atriz comemorou a notícia ‘muito emocionante” nas redes sociais. “Acordei cedo para dar uma notícia muito emocionante. Emily in Paris está de volta para a 3ª temporada … e espere, 4ª temporada!!! Eu não posso dizer se Emily adoraria ou odiaria essa roupa de anúncio, mas ela estaria gritando de qualquer maneira. Amo de verdade a todos, muito obrigado pelo apoio incrível. Sério, não posso esperar por mais”, escreveu Lily. A série que acompanha uma executiva de marketing norte-americana em Paris, estreou em outubro de 2020 no canal de streaming. A segunda temporada estreou em dezembro de 2021. Em comunicado, a Netflix informou que a primeira temporada foi vista por 58 milhões de telespectadores nos primeiros 28 dias, tornando-se a produção de comédia mais popular da plataforma no ano.