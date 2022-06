Netflix anuncia segunda temporada da série ‘Round 6’

Reprodução/Netflix/11.10.2021 Lee Jung-jae protagoniza a série sul-coreana Round 6



A Netflix anunciou neste domingo, 12, a renovação da série sul-coreana ‘Round 6‘ para a segunda temporada. No anúncio, o diretor Hwang Dong-hyuk mandou um recado e aproveitou para soltar um spoiler da nova fase. “A temporada 1 de Round 6 levou 12 anos para ser produzida, mas se tornou a série mais popular da Netflix em apenas 12 dias. Como roteirista, diretor e produtor de Round 6, agradeço a todas as pessoas, do mundo todo, que assistiram e gostaram da série. Obrigado”, diz a mensagem divulgada pela plataforma de streaming. Em seguida, Dong-hyuk contou que Gi-hun, o protagonista da série, interpretado por Lee Jung-jae, “está de volta”. “O líder está de volta. A temporada 2 estreia em breve. O homem de terno com o ddakji pode voltar. Você também conhecerá o namorado de Young-hee, Cheol-su. Prepare-se para mais um round”, afirma. Young-hee é a assustadora boneca do “Batatinha frita, 1 , 2, 3…”. A data de estreia ainda não foi divulgada.