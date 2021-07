Netflix reajusta preços no Brasil e assinaturas podem chegar a R$ 55,90

Mudança vale tanto para novos assinantes quanto para os clientes antigos; valores do serviço de streaming não eram ajustados desde 2019

Reprodução/Andrew Harrer/Getty Images A Netflix iniciou os trabalhos no Brasil em 2011



A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 22, um reajuste nos preços de seus planos de assinatura no Brasil. Agora, os valores variam de R$ 25,90 a R$ 55,90. A plataforma de streaming afirma que a mudança visa oferecer uma “experiência ainda melhor” aos assinantes. Com os novos valores, o plano Básico vai de R$ 21,90 para R$ 25,90; o plano Padrão passa de R$ 32,90 para R$ 39,90; e o plano Premium, de R$ 45,90 para R$ 55,90. Quanto mais caro o plano, maior é a qualidade do vídeo e a resolução de imagem disponíveis. O plano Básico só permite o uso do aplicativo em um aparelho; o Padrão, em dois; e o Premium, em quatro dispositivos diferentes ao mesmo tempo. A mudança vale tanto para novos assinantes quanto para os clientes antigos. A plataforma ressalta que os valores não eram reajustados desde 2019.

“Acreditamos que as pessoas tenham mais escolhas do que nunca e estamos comprometidos com a entrega de uma experiência ainda melhor para nossos assinantes. A partir de 22 de julho, reajustaremos nossos preços, que permaneceram os mesmos desde 2019″, diz nota da empresa, que assegura que continuará oferecendo os “melhores conteúdos, entre filmes e séries, além de uma vasta variedade de gêneros”. Para convencer um possível assinante, o streaming cita os próximos lançamentos do catálogo, como as novas temporadas de “La Casa de Papel”, “The Witcher” e “Sintonia”. A Netflix ressalta que oferece diversos planos “para que as pessoas possam escolher um preço dentro de suas necessidades”. Os clientes atuais serão comunicados da mudança nos próximos 30 dias e terão 30 dias para decidir mudar ou não seus planos. A empresa acrescenta que a data exata da comunicação dependerá do ciclo de faturamento de cada assinante.