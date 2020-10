Netflix divulga trailer de ‘Nasce Uma Rainha’, novo reality drag da plataforma; confira

Programa é comandado por Alexia Twister e Gloria Groove e terá seis episódios com duração de 40 minutos cada

A Netflix divulgou na manhã desta sexta-feira, 16, o trailer do primeiro reality show brasileiro da plataforma, o “Nasce Uma Rainha“. O programa é comandado por Alexia Twister e Gloria Groove e terá seis episódios com duração de 40 minutos cada. O trailer é emocionante, mostrando as duas drags como madrinhas dos participantes. As apresentadores ajudarão os aspirantes a se descobrirem, escolherem os próprios nomes, figurinos e perucas.

“Nós como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar, sem desafinar, até que você seja digna de usar sua coroa”, dizem. Especialistas irão ajudar Alexia e Gloria a guiarem os participantes a encontrarem sua “diva ou divo interior”. O programa será no estilo de “RuPaul’s Drag Race”, o reality show mais famoso do gênero em todo o mundo. A estreia está marcada para o dia 11 de novembro.