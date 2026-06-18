Netflix inicia gravações da 2ª temporada de Os Donos do Jogo e anuncia novidades no elenco

A primeira temporada marcou um dos grandes sucessos nacionais da plataforma

Elenco da série Os Donos do Jogo, que começou a gravação da próxima temporada

A Netflix confirmou o início das gravações da segunda temporada de Os Donos do Jogo, série brasileira que mergulha nas disputas de poder, rivalidades familiares e bastidores do universo do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), acompanhado de uma reunião especial entre elenco e produção para celebrar o retorno da trama.

O encontro aconteceu na quadra da Acadêmicos da Rocinha, no Rio de Janeiro, em um evento marcado por samba, feijoada e a tradicional leitura de roteiro. A ocasião reuniu os principais nomes do elenco e serviu como pontapé inicial para a nova fase da produção.

Entre os atores que retornam para a segunda temporada estão Adriano Garib, André Lamoglia, Bruno Mazzeo, Chico Diaz, Dandara Mariana, Giullia Buscaccio, Henrique Barreira, Juliana Paes, Mel Maia, Pedro Lamin, Ruan Aguiar e Stepan Nercessian. A nova leva de episódios também contará com reforços importantes no elenco: Duda Matte, Elizabeth Savala e Willean Reis chegam para integrar a história.

Um dos criadores da série e diretor-geral da produção, Heitor Dhalia celebrou o retorno ao universo da trama.

“Estou muito feliz de poder retornar ao mundo fascinante da contravenção carioca. Reencontrar as famílias fictícias do bicho em mais uma temporada eletrizante de Os Donos do Jogo, de apostas cada vez mais altas”, afirmou.

A primeira temporada conquistou destaque internacional ao entrar no Top 10 Global da Netflix, permanecendo por seis semanas entre as produções de língua não inglesa mais assistidas da plataforma. O resultado consolidou a série como uma das apostas de maior sucesso da Netflix Brasil no gênero policial e dramático.

Produzida pela Paranoid, a segunda temporada promete expandir ainda mais o universo da história, trazendo novos conflitos, alianças e disputas de poder em meio ao cenário da contravenção carioca. A série foi criada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, com direção geral de Dhalia e episódios dirigidos também por Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.

Ainda sem data de estreia divulgada, a expectativa é que os novos episódios aprofundem as tensões entre as famílias rivais e ampliem a escala dos acontecimentos que conquistaram o público na primeira temporada.