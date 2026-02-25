Netflix revela nova adaptação de Orgulho e Preconceito e o mundo literário está em polvorosa

Série promete unir fidelidade ao livro original com uma energia renovada, trazendo a história de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy para uma nova geração de espectadores

Reprodução/Youtube/Netflix Protagonista é interpretada por Emma Corrin (The Crown, Nosferatu), no papel de Elizabeth Bennet



A Netflix anunciou oficialmente uma nova versão da obra-prima de Jane Austen, Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice), que ganhará uma série limitada de seis episódios prevista para estrear no outono de 2026 na plataforma de streaming.

Esta não será apenas mais uma adaptação: a série promete unir fidelidade ao livro original com uma energia renovada, trazendo a história de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy para uma nova geração de espectadores.

No papel principal, a protagonista é interpretada por Emma Corrin (The Crown, Nosferatu), no papel de Elizabeth Bennet, uma escolha que já gerou grande expectativa entre fãs por sua capacidade de equilibrar força e vulnerabilidade.

Ao seu lado, como o enigmático e orgulhoso Mr. Darcy, está Jack Lowden, reconhecido por sua versatilidade em dramas intensos.

O elenco também inclui nomes como Olivia Colman como Mrs. Bennet, Rufus Sewell como Mr. Bennet, além de Louis Partridge como Mr. Wickham, Daryl McCormack como Mr. Bingley, Jamie Demetriou como Mr. Collins, e um time de atrizes estreando como as irmãs Bennet: Freya Mavor, Rhea Norwood, Hopey Parish e Hollie Avery.

A série é escrita por Dolly Alderton, autora de Everything I Know About Love, e terá direção de Euros Lyn, conhecido por séries como Heartstopper. A produção vem sendo descrita pelos responsáveis como uma adaptação fiel e clássica, que respeita o espírito romântico e observador do romance de Austen, ao mesmo tempo em que fala diretamente com o público de hoje.

A própria Alderton afirmou que trabalhar com Orgulho e Preconceito é uma oportunidade “uma vez na vida” e que considera o livro “o alicerce da comédia romântica”.

Na última semana, a Netflix liberou o primeiro teaser oficial da produção, dando aos fãs uma breve amostra dos visuais do período regencial e da química entre Elizabeth e Darcy. A prévia foi exibida antes de sessões de outro grande título no Reino Unido, o que indica que a plataforma está investindo pesado na divulgação antecipada.

Orgulho e Preconceito, publicado em 1813, é um dos romances mais amados de todos os tempos. A história de amor, classe social, orgulho e mal-entendidos entre a sagaz Elizabeth Bennet e o reservado Mr. Darcy já conquistou várias gerações e continua sendo referência fundamental em romances e adaptações românticas.

Esta nova versão da Netflix chega mais de duas décadas depois da clássica adaptação cinematográfica de 2005, estrelada por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, e em um momento em que produções de época voltaram ao centro das conversas culturais.