Angelina Jolie é destaque no trailer de ‘Eternos’, novo filme da Marvel; assista

Produção é dirigida pela vencedora do Oscar Chloé Zhao e tem estreia prevista para novembro

Divulgação/Marvel/24.05.2021 Angelina Jolie será Thena no filme da Marvel 'Eternos'



Após muita expectativa, a Marvel Studios divulgou nesta segunda-feira, 24, o primeiro trailer de “Eternos”, filme previsto para estrear nos cinemas em novembro deste ano. O longa conta a história de uma raça alienígena imortal chamada Eternos que vive na Terra há milhares de anos escondendo seus poderes, mas isso está prestes a mudar. O ator Richard Madden interpreta Ikaris, o líder todo-poderoso dos Eternos que pode voar, disparar raios de energia cósmica dos olhos e tem também uma super força. Já atriz Angelina Jolie interpreta Thena, uma guerreira que pode criar qualquer arma a partir da energia cósmica. No trailer é possível ver com mais clareza a caracterização da estrela de Hollywood e os fãs não se decepcionaram. O nome da artista está entre dos assuntos mais comentados do mundo nesta segunda no Twitter.

“Angelina Jolie em ‘Os Eternos’, doutor. Esse foi o motivo do meu colapso”, brincou um seguidor. “Angelina Jolie como Malévola é simplesmente perfeita e, agora, ela está ainda mais interpretando Thena em Eternos”, comentou outro. “A Marvel Studios acaba de divulgar o primeiro trailer oficial de Eternos e as minhas suspeitas foram confirmadas: o mundo é da Angelina Jolie, nós só moramos nele. Que mulher”, acrescentou mais um. O filme é dirigido por Chloé Zhao, que venceu o Oscar 2021 por “Nomadland” e se tornou a segunda mulher a levar a estatueta na categoria Melhor Direção. Conforme ressaltado pela Variety, Lauren Ridloff interpretará Makkari, o primeiro super-herói surdo do Universo Marvel; já Brian Tyree Henry será Phatos, o primeiro super-herói assumidamente gay. Também estão no elenco Don Lee como Gilgamesh, Kumail Nanjiani como Kingo, Salma Hayek como Ajak, Lia McHugh como Sprite, Barry Keoghan como Druig e Kit Harington como Dane Whitman, também conhecido como o Cavaleiro Negro.

// A Marvel Studios acaba de divulgar o primeiro trailer oficial de #Eternos e as minhas suspeitas foram confirmadas: o mundo é da Angelina Jolie, nós só moramos nele. QUE MULHER! 😍 pic.twitter.com/VgrPgQnskB — Thiaguices | Thi Oliveira (@olathiaguices) May 24, 2021

Angelina Jolie como Malévola é simplesmente perfeita e agora ela está ainda mais interpretando Thena em Eternos! 😍 #Eternals pic.twitter.com/eTnc5nLqiE — Noel (@3stebeland) May 24, 2021

Angelina Jolie vai servir tanto em Eternos… pic.twitter.com/BivbrvDPRJ — pedro (@evakfvs) May 24, 2021

angelina jolie em os eternos, doutor. esse foi o motivo do meu colapso pic.twitter.com/xPjxahibPp — rafa (@rafaelkjls) May 24, 2021

a angelina jolie em eternos sério meu deus do céu pic.twitter.com/Ubc3Lz3pum — heroina do lixo (@heroinadolixo) May 24, 2021