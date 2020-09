Astro de ‘The Boys’, Jack Quaid é confirmado no elenco de ‘Pânico 5’

Quinto filme da franquia de terror terá retorno de atores originais e deve chegar aos cinemas em 2022

Reprodução/Instagram Jack Quaid é filho de Meg Ryan e Dennis Quaid



Jack Quaid, que estrela a série “The Boys“, do Prime Video, foi confirmado no elenco do quinto filme da franquia “Pânico”. As informações são da Variety. A produção, que será a primeira sem o criador Wes Craven, confirmou sua data de estreia nos cinemas para janeiro de 2022. Quaid fará parte das novas adições de “Pânico 5“, que também já confirmou o retorno de David Arquette e Courteney Cox, dois atores do elenco original da produção que reprisarão seus papéis no novo filme. O personagem de Jack Quaid ainda não foi anunciado, mas os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, dupla responsável por “Casamento Sangrento” (2019), comandarão “Pânico 5”.

A segunda temporada de “The Boys” estreia no dia 4 de setembro no catálogo do Prime Video. O novo ano vai acompanhar os eventos do grupo de anônimos que tenta frear os heróis da cidade controlados por uma mega organização empresarial. Antes mesmo dos novos episódios, a Amazon já confirmou que a série foi renovada para a terceira temporada e anunciou o ator Jensen Ackles, de “Supernatural”, como parte do elenco.