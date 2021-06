‘No Limite’: Gleici é a sexta eliminada do programa

A campeã do BBB 18 levou três votos na equipe Calango, enquanto Jéssica ficou com dois votos

Reprodução/ TV Globo

No sexto episódio de ‘No Limite’ o eliminado da semana foi Gleici, da equipe Calango. Na primeira prova do episódio, a do Privilégio exigiu concentração e confiança das tribos Calango e Carcará. Ela era da seguinte maneira: os participantes vendados eram guiados em um circuito por um outro integrante do time. Eles precisavam encher tonéis de areia até que duas bandeiras fossem levantadas. Os times ficaram empatados em metade da prova. A tribo Carcará só assumiu a liderança após Paula mudar a estratégia do grupo e venceu a disputa. Além de mantimentos, eles ganharam carta, foto e amuleto dos familiares.

Na prova de imunidade, um homem e uma mulher de cada equipe seguraram um cesto através de uma corda. Alguém do time adversário precisava jogar cocos no cesto e vencia quem derrubava primeiro os dois cestos da equipe oponente. A equipe Carcará foi melhor na estratégia e garantiu mais uma semana na competição. No Portal da Eliminação, Gleice levou três votos e Jéssica ganhou outros dois. Sendo assim, a campeã do BBB 18 foi eliminada.