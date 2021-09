Nova apresentadora, negócios digitais e oferta recorde: O que esperar da 6ª temporada de ‘Shark Tank Brasil’

Time consagrado de ‘Sharks’ terá convidados especiais para negociar projetos inovadores e criativos

Divulgação Shark Tank Brasil começa nova temporada nesta sexta-feira, dia 24 de setembro



A 6ª temporada de ‘Shark Tank Brasil’ está chegando! Nesta sexta-feira, 24, o primeiro episódio vai ao ar no Sony Channel, às 22h30 (horário de Brasília), trazendo algumas boas novidades. A primeira vem do comando do programa. A comunicadora Luitha Miraglia é a nova apresentadora. Repórter da MTV Brasil por dois anos, Luitha também já trabalhou em grandes produções como ‘MasterChef’ e “Cozinha do Bork”, ambos da TV Bandeirantes. O perfil dos empreendedores também está diferente. Em sua maioria os projetos são voltados para o universo digital como aplicativos, e-commerces e soluções de tecnologia, mas os segmentos de moda, educação e pet também deram suas caras. A criatividade dos empreendedores rendeu ainda o recorde de ofertas. Cerca de 11 participantes receberam a oferta de R$ 1 milhão de reais, e um dos negócios chegou a R$ 10 milhões de reais, o maior investimento da história do programa.

Apesar de muitas novidades, o time idolatrado de “Sharks” continua o mesmo. Caito Maia, Camila Farani, Carol Paiffer, João Appolinário e José Carlos Semenzato avaliarão as propostas e ainda terão a honra de receber empresários convidados como Felipe Titto e Facundo Guerra, além de Alexandra Loras. Ao todo a 6ª temporada teve 90 horas de gravação e mais de 80 empreendedores apresentando suas ideias criativas de negócios. O episódio de estreia traz a história de Allyne, fundadora da marca de lingeries GG.rie, para mulheres plus size. A nova temporada terá 13 episódios ao total, lançados um por semana.