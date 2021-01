Nova temporada de ‘Soltos em Floripa’ terá Lexa e Jerry Smith

Reality show estreia na Amazon no próximo dia 12 de fevereiro e contará novamente com Pabllo Vittar

Divulgação/Amazon 'Soltos em Floripa: A Resenha' terá Lexa, Jerry Smith e famosos da primeira temporada



A nova temporada da série original da Amazon Prime Video “Soltos em Floripa” está chegando com novidades. Com estreia marcada para o próximo dia 12 de fevereiro, a plataforma de streaming divulgou nesta terça-feira, 26, quais são as celebridades que irão comentar o reality show. As cantoras Pabllo Vittar e MC Carol, o ator Felipe Titto e o influencer John Drops retornam à atração e as novidades são os cantores Lexa e Jerry Smith. O ex-participante João Mercuri também fará uma participação especial.

Os oito episódios da nova temporada, gravados antes da pandemia, serão liberados semanalmente, sempre às sextas-feiras, neles será possível acompanhar os participantes de diferentes regiões do Brasil reunidos em uma casa de praia em Florianópolis, Santa Catarina. O resultado disso são festas, brigas, romances e muita confusão. Os episódios em que os famosos assistem e comentam detalhes da atração recebeu o nome de “Soltos em Floripa: A Resenha”, que também será liberado toda sexta-feira na Amazon.