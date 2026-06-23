Novo filme de A Bruxa de Blair ganha data de estreia e promete reviver um dos maiores pesadelos do cinema

Prepare a lanterna e evite entrar na floresta sozinho. A icônica franquia A Bruxa de Blair está oficialmente de volta! A Lionsgate confirmou que o novo capítulo da saga chegará aos cinemas em 24 de setembro de 2027, marcando o retorno de uma das histórias mais assustadoras e influentes da cultura pop.

Embora os detalhes da trama ainda estejam sendo mantidos em segredo, o projeto não será apenas uma releitura do clássico de 1999. A proposta é expandir a mitologia da misteriosa Bruxa de Blair e apresentar uma nova história para uma geração que talvez nunca tenha sentido o terror de se perder na floresta de Black Hills.

O novo longa faz parte da parceria entre a Lionsgate e a Blumhouse, estúdio responsável por sucessos como M3GAN, O Homem Invisível e Five Nights at Freddy’s. A expectativa é que o filme mantenha o clima de suspense psicológico e a sensação de realismo que transformaram a franquia em um fenômeno mundial.

Durante as gravações do filme original, os diretores Eduardo Sánchez e Daniel Myrick adotaram métodos incomuns para provocar reações genuínas dos atores. O elenco foi deixado em uma floresta de verdade por vários dias e recebia instruções através de bilhetes escondidos pelo caminho. Muitas das situações assustadoras não eram reveladas previamente, fazendo com que o medo visto nas telas fosse, em grande parte, real.

Além disso, os cineastas reduziram gradualmente a quantidade de comida oferecida aos atores durante as filmagens, aumentando o cansaço e a tensão entre eles. O resultado foi uma experiência tão convincente que, na época do lançamento, muitas pessoas acreditaram que os acontecimentos mostrados no filme eram reais.

Lançado em 1999, O Projeto Bruxa de Blair revolucionou o gênero de terror. Produzido com um orçamento extremamente baixo, o filme arrecadou cerca de US$ 250 milhões em todo o mundo e popularizou o estilo “found footage”, em que a história é apresentada como imagens encontradas após os acontecimentos.

Mais de duas décadas depois, a lenda continua viva. Agora, com um novo filme a caminho, os fãs esperam reviver a mesma sensação de medo, mistério e paranoia que transformou A Bruxa de Blair em um dos maiores clássicos do terror moderno.