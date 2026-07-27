‘Amor Tóxico’: novo true crime da Netflix revela caso real de manipulação que chocou os Estados Unidos

A Netflix acaba de estrear Amor Tóxico, documentário de true crime que apresenta uma história tão inacreditável que parece saída de um roteiro de suspense. A produção acompanha um caso real marcado por obsessão, manipulação e abuso de poder, revelando como uma mulher inocente foi presa após ser acusada de perseguir a ex-companheira de seu antigo noivo. Com reviravoltas surpreendentes, o documentário rapidamente se tornou um dos lançamentos mais comentados da plataforma.

Dirigido por Alexandra Lacey, Amor Tóxico reconstitui o caso de Michelle Hadley, que foi acusada de enviar ameaças e perseguir Angela Connell, esposa do agente federal Ian Diaz. As acusações levaram Michelle à prisão, onde permaneceu por 88 dias enquanto respondia por crimes que poderiam resultar em uma longa pena. No entanto, conforme as investigações avançaram, a polícia descobriu que as ameaças haviam sido fabricadas pela própria Angela, que criou uma complexa rede de mentiras para incriminar a ex-noiva de Ian. As apurações também apontaram o envolvimento do agente federal na conspiração, levando à condenação dos dois.

Ao longo do documentário, entrevistas, imagens de arquivo e documentos da investigação mostram como a manipulação psicológica e falhas no sistema de Justiça permitiram que uma pessoa inocente fosse tratada como criminosa. Após a descoberta da verdade, Michelle foi completamente inocentada e recebeu uma indenização pelas consequências de sua prisão injusta, enquanto Angela Connell e Ian Diaz responderam criminalmente por seus atos.

Com uma narrativa envolvente e repleta de reviravoltas, Amor Tóxico reforça a força da Netflix no gênero true crime. Mais do que contar um caso criminal, o documentário levanta discussões sobre abuso emocional, confiança nas instituições e os impactos devastadores que mentiras cuidadosamente construídas podem causar na vida de uma pessoa.