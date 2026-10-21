‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ ganha trailer da 3ª temporada com Sauron cada vez mais perto do Um Anel

Nova temporada da série do Prime Video chega em novembro e coloca os povos da Terra-média em uma corrida contra o tempo para impedir o avanço do Senhor das Trevas

A guerra pela Terra-média está prestes a ganhar novos contornos. O Prime Video divulgou o trailer oficial da terceira temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”, que promete colocar os personagens diante de uma das fases mais decisivas da história criada por J.R.R. Tolkien.

“Tudo nos trouxe a este momento”, afirma Galadriel no trailer, enquanto a ameaça de Sauron se torna cada vez maior. Depois dos acontecimentos da segunda temporada, o vilão está mais próximo de alcançar seu grande objetivo: forjar o Um Anel e concentrar em suas mãos um poder capaz de dominar toda a Terra-média.

A nova temporada se passa cinco anos após a queda de Eregion. Nesse período, os exércitos de Sauron avançaram por diferentes territórios, deixando poucos lugares capazes de resistir ao domínio do Senhor das Trevas. Entre os principais focos de resistência estão Khazad-dûm, onde os Anões enfrentam uma situação cada vez mais delicada, além dos reinos élficos de Lindon e Valfenda, protegidos pelo poder dos Três Anéis.

O trailer também mostra que a batalha não será apenas física. Em Númenor, conflitos políticos colocam o reino à beira de uma guerra civil, enquanto os Anões precisam lidar com tensões dentro de suas próprias famílias. Já em Rhûn, Gandalf utiliza seus conhecimentos e poderes para tentar impedir que a escuridão avance.

E se existe uma imagem capaz de resumir o que está por vir, é a de Sauron em Mordor. Na recém-construída Barad-dûr, o Senhor das Trevas trabalha para criar o Um Anel, peça central de seu plano de dominação. Ao mesmo tempo, Elfos, Anões, Homens e Magos precisam deixar de lado suas diferenças e encontrar uma forma de enfrentar um inimigo que parece estar cada vez mais próximo da vitória.

A terceira temporada promete, portanto, aproximar a série de alguns dos acontecimentos mais importantes da Segunda Era da Terra-média. A produção acompanha uma época milhares de anos anterior aos acontecimentos de “O Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”, explorando a ascensão de grandes reinos, a criação dos Anéis de Poder e o retorno de Sauron.

Os quatro primeiros episódios da nova temporada chegam ao Prime Video em 11 de novembro de 2026. Os episódios cinco e seis serão lançados em 18 de novembro, enquanto os dois capítulos finais chegam em 25 de novembro.

As duas primeiras temporadas, com 16 episódios ao todo, já estão disponíveis no streaming. A produção é comandada pelos showrunners J.D. Payne e Patrick McKay e reúne personagens conhecidos dos fãs de Tolkien ao lado de novas figuras criadas para a série.