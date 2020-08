‘Pânico 5’ anuncia data de estreia para janeiro de 2022

Quinto filme da franquia de terror terá o retorno dos atores David Arquette e Courteney Cox

Reprodução Este será o primeiro filme da franquia que não terá a direção do criador Wes Craven



O quinto filme da franquia de terror “Pânico” confirmou a sua data de estreia para 2022. Em publicação nas redes sociais, a produção do longa informou que “Pânico 5” chegará aos cinemas americanos em 14 de janeiro de 2022. Os atores David Arquette e Courteney Cox, que participaram do primeiro projeto dirigido por Wes Craven, já confirmaram o retorno para a nova parte da história. A saga de Craven foi iniciada em 1996 com o diretor à frente dos quatro filmes lançados. Em 2015, Craven morreu. A trama sobre o legado do assassino mascarado em “Pânico 5” ainda não foi revelada, mas a atriz Neve Campbell, que viveu a protagonista Sidney em todos os filmes, também pode retornar à franquia.

No início de agosto, a eterna Monica de “Friends” confirmou sua participação no quinto filme. “Mal posso esperar para ver este rosto novamente”, escreveu Courteney ao compartilhar uma imagem da clássica máscara do assassino da franquia. “Pânico 5” terá direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillertt, dupla responsável por “Casamento Sangrento” (2019).