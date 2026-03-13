Parasita: Sinopse, elenco e o sucesso do filme estrangeiro mais premiado

Confira o resumo completo, a ficha técnica e os recordes da obra-prima sul-coreana que fez história no Oscar

Divulgação Parasita foi o primeiro filme de língua não inglesa a vencer a categoria de Melhor Filme do Oscar



O cinema internacional sempre teve espaço na Academia, mas poucas obras romperam barreiras como Parasita (2019). Dirigido por Bong Joon-ho, o longa-metragem não apenas conquistou a crítica, mas tornou-se um marco cultural ao ser o primeiro filme de língua não inglesa a vencer a categoria principal de Melhor Filme.

Embora a Itália e a França liderem historicamente a lista de países com mais Oscars de filme internacional, foi a Coreia do Sul que redefiniu o prestígio da categoria com esta produção. Com uma mistura única de suspense, humor ácido e crítica social, Parasita acumulou quatro estatuetas em uma única noite, igualando o recorde de vitórias para uma produção estrangeira, anteriormente detido por clássicos como Fanny e Alexander e O Tigre e o Dragão.

Enredo

A trama acompanha a família Kim, que vive em um porão sujo e apertado em Seul, lutando para sobreviver com bicos temporários e roubando Wi-Fi de vizinhos. A sorte deles muda quando o filho, Ki-woo, recebe a oportunidade de trabalhar como tutor de inglês para a filha da rica família Park, por indicação de um amigo.

Ao perceber a ingenuidade e a riqueza dos Park, Ki-woo elabora um plano meticuloso para infiltrar todos os membros de sua própria família na mansão. Um a um, eles assumem papéis distintos — tutor de arte, motorista e governanta — sem que os patrões saibam que são parentes. No entanto, a simbiose parasitária que eles criam é ameaçada por uma descoberta chocante no porão da mansão, desencadeando uma sequência de eventos caóticos e violentos que expõem o abismo de classes sociais.

Elenco e personagens

A força de Parasita reside nas atuações de seu elenco conjunto, que venceu o prêmio principal do SAG Awards (Sindicato dos Atores).

Song Kang-ho como Kim Ki-taek: O patriarca da família Kim. Otimista, mas passivo, ele tenta navegar a vida sem grandes planos até ser levado ao limite.

Choi Woo-shik como Kim Ki-woo: O filho inteligente que inicia o esquema de infiltração, sonhando em ascender socialmente.

Park So-dam como Kim Ki-jung: A filha cínica e talentosa em falsificação, que assume a identidade de uma terapeuta de arte chamada “Jessica”.

Jang Hye-jin como Kim Chung-sook: A mãe da família Kim, ex-atleta de lançamento de peso, que assume o papel de governanta.

Lee Sun-kyun como Park Dong-ik: O rico patriarca da família Park, um CEO de tecnologia que preza pela “linha” que seus empregados não devem cruzar.

Cho Yeo-jeong como Choi Yeon-gyo: A esposa ingênua e influenciável do Sr. Park, cuja simplicidade facilita a entrada dos Kim na casa.

Curiosidades e recordes

Além da qualidade técnica, os números e fatos por trás do filme são impressionantes e ajudam a entender seu legado.

Recordista de prêmios

Parasita venceu quatro Oscars na cerimônia de 2020: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional. Ele divide o recorde de “filme estrangeiro com mais estatuetas” com Fanny e Alexander (Suécia), O Tigre e o Dragão (Taiwan) e Nada de Novo no Front (Alemanha, versão 2022). No entanto, Parasita é o único a ter levado o prêmio principal da noite (Best Picture).

Países com mais Oscars de filme internacional

Embora a Coreia do Sul tenha o filme mais prestigiado, a história da categoria é dominada pela Europa. Para quem busca entender a geopolítica da premiação, estes são os países com mais Oscars de filme internacional:

Itália: Líder absoluta com 14 vitórias (destaque para os filmes de Federico Fellini e Vittorio De Sica). França: Logo atrás, com 12 vitórias , sendo o país com o maior número de indicações na história. Japão: Soma 5 vitórias , impulsionado recentemente por Drive My Car . Espanha e Dinamarca: Ambas com 4 vitórias cada.

Detalhes da produção

A famosa casa da família Park não existe na vida real. Ela foi um set construído do zero para o filme, projetado meticulosamente para que a iluminação e os ângulos de câmera reforçassem a ideia de “alto e baixo”, essencial para a crítica de classes do roteiro.

Onde assistir

Atualmente, Parasita está disponível para streaming na plataforma Max (antiga HBO Max). O filme também pode ser encontrado para aluguel ou compra digital em serviços como Apple TV+, Amazon Prime Video e Google Play Filmes.

A obra de Bong Joon-ho permanece como um estudo essencial sobre desigualdade, embalado em um thriller de entretenimento impecável. Sua vitória histórica provou que legendas não são uma barreira, mas uma ponte para histórias universais, abrindo portas para que produções de outros países ganhassem mais destaque no cenário global nos anos seguintes.