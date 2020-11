‘A Fazenda 12’: Jakelyne vence prova do Fazendeiro e se livra da roça

Lucas Selfie, Jojo e Raissa estão na roça desta quinta-feira

Reprodução/ Twitter Jakelyne somou 132 pontos sendo a vencedora e se tornando a nova Fazendeira da casa



Depois da formação da roça entre Jojo, Raissa, Jake e Lucas Selfie, a casa ficou tensa e ansiosa para a prova do Fazendeiro da semana que foi disputada pelas meninas – Selfie foi vetado por Jake e está na roça direto. A prova foi uma mistura de resistência e jogo da memória. As peõas andaram em uma roda e precisavam memorizar a ordem de caixas espalhadas em uma mesa. Em um minuto, elas precisavam descer e colocar as caixas como estavam na ilustração inicial. Depois 1h58 minutos de prova e 24 rodadas, Jakelyne somou 132 pontos sendo a vencedora e se tornando a nova Fazendeira da casa, posição ocupada pela terceira vez.