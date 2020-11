Vitória de Jakelyne em ‘A Fazenda 12’ revolta público: ‘Prova manipulada’

Jakelyne venceu a disputa no fazendão, mas telespectadores apontam erro na contagem dos pontos

Mais uma vez a Prova do Fazendeiro está sendo questionada pelo público. Na noite de quarta-feira, 11, Jakelyne, Jojo Todynho e Raissa disputaram o chapéu no fazendão, mas, segundo os telespectadores, a Record teria errado na contagem dos pontos e favorecido a Miss. Nesta quinta-feira, 12, “prova manipulada” está entre os assuntos mais comentados do Twitter e os seguidores pedem a recontagem de pontos. A prova foi assim: cada peoa ficava dentro de uma roda andando, como se fosse um hamster, na frente da roda tinha um telão que passava as embalagens de uma tintura de cabelo para elas memorizarem, quando começava uma contagem regressiva de 60 segundos ela tinham que colocar as caixas da tintura na ordem correta.

“Jake fazendeira só porque é cômodo pra Record repercutir no Twitter por mais um erro. Sem contar que fica mais fácil manipular o resultado da roça se for outra vez uma votação em 40 minutos”, comentou um seguidor. “Prova manipulada do caramba. Record patética”, escreveu outro. “Prova manipulada, a Jake errando e mesmo assim colocando ponto para ela, e Jojo errando e tirando ponto dela”, acrescentou mais um. Vale ressaltar que há duas semanas “A Fazenda 12” teve várias reviravoltas por causa de um erro na Prova do Fazendeiro e porque Biel descumpriu uma regra no dia da votação. A chama vermelhada do Lampião do Poder foi cancelada, a votação suspensa, a prova precisou ser refeita e o público teve menos de uma hora para votar na “eliminight” que resultou na saída de Victoria.

