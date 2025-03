‘Pequenas Coisas Como Estas’ tem atuação marcante de Cillian Murphy e fotografia impecável; leia crítica

No longa, um comerciante de carvão descobre segredos perturbadores em uma pequena cidade da Irlanda controlada pela Igreja Católica Romana; filme tem Matt Damon e Ben Affleck na produção

Reprodução/ Youtube/ O2 Play Filmes Cillian Murphy protagoniza o filme 'Pequenas Coisas Como Estas'



Particularmente, sou um grande fã dos trabalhos de Cillian Murphy. Em entrevistas ele sempre deixou muito claro que é irlandês e tem orgulho disso. Acredito que, após o excelente trabalho em “Oppenheimer”, Cillian quis fazer algo mais particular, que tocasse suas raízes. A Irlanda é um país extremamente religioso, com quase 80% da população composta por católicos ferrenhos. A religião inclusive foi um dos pontos determinantes para a separação de Irlanda e Irlanda do Norte.

Na parte verde, branca e laranja da ilha, esse catolicismo era (e ainda é) tão agressivo que o conservadorismo é algo enraizado nas veias do país. E por lá, durante o século XX, existiram as “Lavanderias de Madalena”, locais comandados pela igreja católica na figura das freiras locais, verdadeiras fascistas que aprisionavam mulheres grávidas fora do casamento, sejam elas prostitutas ou apenas adolescentes que engravidaram e, com a anuência dos pais, foram levadas para esses lugares que eram verdadeiras casas para pagamento de suas dívidas perante à Deus.

Um absurdo completo. Trabalho forçado, alimentação reduzida e rapto dos bebês após o parto eram o que essas mulheres sofriam nesses locais. Uma verdadeira inquisição moderna em atitudes semelhantes à idade média. Contexto dado, Cillian é Bill Furlong, um negociante de carvão que passa o longa inteiro voltando no tempo em sua infância recordando as dificuldades, a pobreza e a vida que teve como filho de uma mãe solteira que foi acolhida por uma família nobre e não precisou ir para um lugar cruel como a “Lavanderia”. E essa memória presente e recorrente é determinante para a atitude do personagem no longa.

Pai de quatro garotas e com uma esposa que quer evitar conflito à todo custo, o filme tem o nome perfeito para o contexto. São as pequenas coisas da vida que afetam ou não o nosso dia a dia. Muitos aconselham Bill ao longo do tempo em evitar o conflito com uma instituição tão poderosa historicamente na Irlanda que é a Igreja Católica, mas o personagem não pode deixar isso passar batido. Sua mãe teve sorte no passado, milhares de outras mulheres não.

Uma fotografia impecável do holandês Frank van Den Eeden, extremamente mística, borrada pela chuva recorrente e pela nebulosidade que o tema é apresentado. Um filme sobretudo silencioso, mas extremamente barulhento nas expressões e temática. Vale destacar o trabalho de Michelle Fairley atuando e da presença de Matt Damon e Ben Affleck como produtor e produtor executivo respectivamente. Cillian também participou da produção, o que me dá mais certeza da particularidade desse filme, onde certamente ele queria contar mais sobre sua amada terra, mesmo sendo uma parte sombria. Mas são essas partes que humanizam e tornam tudo mais real. Um bom filme, onde tive minhas expectativas atendidas.

