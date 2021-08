Pocah chora ao dar detalhes de relacionamento abusivo: ‘Quase fiquei cega’

Cantora falou que era traída e ainda sofria agressões físicas e verbais do ex-namorado; assista

Reprodução/GNT/10.08.2021 Pocah se emocionou ao desabafar sobre o relacionamento abusivo que viveu



A cantora Pocah deu detalhes do relacionamento abusivo que viveu há alguns anos. Durante participação no “Papo de Segunda”, do GNT, exibido na última segunda-feira, 9, a ex-participante do “BBB 21” disse que começou a namorar nova e que seu então parceiro queria controlar suas amizades, suas roupas e a tratava com agressividade. “Era infernal para mim e para quem estivesse ao meu redor, para minha família, para os meus amigos, era terrível. Eu via que era tóxico e tentava me livrar disso”, contou. “Havia agressões físicas, verbais, psicológicas e manipulação.” A funkeira explicou que perdoava porque tinha medo de morrer devido as ameaças que recebia. “Meu agressor me traía, eu descobria, queria ir embora, arrumava minhas coisas, mas ele não aceitava o término e me agredia”, comentou. “Eu quase fiquei cega do olho esquerda, foi pesado.”

A ex-BBB, que chorou enquanto relembrava tudo o que viveu, disse que foi agredida em várias ocasiões e seu ex-namorado dizia que ele tinha essas atitudes porque “estava sendo usado pelo diabo”. Pocah conseguiu colocar um ponto final nesse relacionamento abusivo quando sua filha, Vitória, nasceu. “Os traumas que uma mulher carrega de uma agressão, de uma violência, são eternos. Quem bate, esquece, mas vai ter que pagar por aquilo que fez”, declarou a cantora. “A minha luta hoje é por mim, é pela minha filha, é por todas as mulheres que sofrem, que são silenciadas, que são abusadas, que tem sua liberdade privada. Essa é a minha luta diária.” A entrevista de Pocah repercutiu nas redes sociais, a cantora agradeceu o carinho e explicou por que chorou no programa: “Revisar o passado quando é algo que te machuca tanto, tem um peso enorme, mas a importância de relatar essas experiências é ainda maior”.