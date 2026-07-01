Prime Video revela novos detalhes da série Tremembé

A produção brasileira amplia as histórias do presídio dos famosos em sua nova temporada

O Prime Video anunciou oficialmente o fim das gravações da segunda temporada de Tremembé, série brasileira inspirada em histórias reais de alguns dos criminosos mais conhecidos do país. Filmada em São Paulo, a produção é baseada nos casos envolvendo detentos da Penitenciária de Tremembé, conhecida popularmente como a “prisão dos famosos”.

Além de confirmar o encerramento das filmagens, o streaming revelou novidades no elenco. A nova temporada contará com as estreias de Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro, que se juntam ao elenco para dar vida a personagens inspirados em figuras reais envolvidas em crimes de grande repercussão nacional.

Os novos episódios prometem ampliar o universo da série ao acompanhar diferentes histórias dentro e fora da prisão.

Entre os destaques está a chegada de Dominique Scharf, condenada a 58 anos de prisão por crimes como roubo, estelionato, fraude e falsificação de documentos. Na ala feminina, ela dividirá espaço com Suzane von Richthofen, que continua como uma das protagonistas e enfrentará o desafio de reconstruir sua vida após deixar a prisão e buscar aceitação na sociedade.

Outra personagem que retorna é Elize Matsunaga, que tenta recomeçar sua vida no regime aberto enquanto inicia uma nova profissão.

Já na ala masculina, a série mostrará a chegada de Thiago Brennand e Robinho, ambos condenados por crimes sexuais. A presença dos dois promete explorar as tensões e os contrastes da convivência dentro da penitenciária.

A nova temporada é produzida pela Paranoid Filmes para o Amazon MGM Studios e terá direção de Vera Egito, que também assume a função de showrunner.

O roteiro é assinado por Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ulisses Campbell, autor do livro Tremembé: O Presídio dos Famosos, obra que inspira a série.

A produção executiva fica por conta de Manoel Rangel, Egisto Betti, Heitor Dhalia e Ulisses Campbell, com produção associada de Marina Ruy Barbosa.

Além dos novos nomes, o elenco reúne Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Edu Rosa, Leo Moreno, entre outros.

Embora o Prime Video ainda não tenha divulgado uma data oficial de lançamento, o encerramento das filmagens indica que a série entrou na fase de pós-produção. A expectativa é que a segunda temporada chegue ao catálogo nos próximos meses, trazendo novos casos inspirados em acontecimentos reais e aprofundando as histórias dos personagens que marcaram a primeira temporada.