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Atriz de ‘Godzilla vs Kong’, Kaylee Hottle, morre aos 18 anos nos EUA

Segundo a polícia do condado de Frederick, no estado de Maryland, ela morreu em acidente de carro

AFP

Kaylee Hottle, atriz que morreu em acidente de carro
Kaylee Hottle, atriz que morreu em acidente de carro Reprodução/Instagram/ @kaylee_hottle

A atriz Kaylee Hottle, de 18 anos, que atuou em dois filmes da franquia “Godzilla”, morreu nesta terça-feira (21) em um acidente de carro nos Estados Unidos, no estado de Maryland, segundo a polícia.

Hottle e outro passageiro estavam em um carro, além do motorista de 19 anos. O carro saiu de uma rodovia de duas faixas e colidiu com uma galeria de drenagem, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Frederick.

“Acredita-se que o excesso de velocidade tenha sido um fator contribuinte para a colisão”, informou a corporação, que atendeu à ocorrência por volta das 2h52 de terça-feira (3h52 horário de Brasília) e está investigando o acidente.

A atriz foi levada a um hospital onde foi declarada morta pouco depois, segundo a polícia. O motorista sofreu ferimentos mas não sofre risco de vida, o outro passageiro, porém, negou tratamento médico.

Hottle, que é surda, fez o papel da personagem “Jia” no filme “Godzilla vs Kong” e a sequência “Godzilla x Kong: O Novo Império”. Ela foi indicada em 2024 para o prêmio “Saturn” de atuação na categoria de “Melhor performance de um jovem ator”.

O pai da atriz, Joshua Hottle, divulgou a morte da filha em Língua de Sinais Americana, em um vídeo emocionado no Facebook.

A Escola de Surdos do Texas, onde Hottle estudou, escreveu nas redes sociais que a morte de Hottle foi uma “grande perda”. “Nossos corações estão com a família, os amigos, os colegas de classe de Kaylee e todos que a conheceram e a amaram durante este momento incrivelmente difícil”, dizia a mensagem.

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