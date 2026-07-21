Atriz de ‘Godzilla vs Kong’, Kaylee Hottle, morre aos 18 anos nos EUA

Segundo a polícia do condado de Frederick, no estado de Maryland, ela morreu em acidente de carro

A atriz Kaylee Hottle, de 18 anos, que atuou em dois filmes da franquia “Godzilla”, morreu nesta terça-feira (21) em um acidente de carro nos Estados Unidos, no estado de Maryland, segundo a polícia.

Hottle e outro passageiro estavam em um carro, além do motorista de 19 anos. O carro saiu de uma rodovia de duas faixas e colidiu com uma galeria de drenagem, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Frederick.

“Acredita-se que o excesso de velocidade tenha sido um fator contribuinte para a colisão”, informou a corporação, que atendeu à ocorrência por volta das 2h52 de terça-feira (3h52 horário de Brasília) e está investigando o acidente.

A atriz foi levada a um hospital onde foi declarada morta pouco depois, segundo a polícia. O motorista sofreu ferimentos mas não sofre risco de vida, o outro passageiro, porém, negou tratamento médico.

Hottle, que é surda, fez o papel da personagem “Jia” no filme “Godzilla vs Kong” e a sequência “Godzilla x Kong: O Novo Império”. Ela foi indicada em 2024 para o prêmio “Saturn” de atuação na categoria de “Melhor performance de um jovem ator”.

O pai da atriz, Joshua Hottle, divulgou a morte da filha em Língua de Sinais Americana, em um vídeo emocionado no Facebook.

A Escola de Surdos do Texas, onde Hottle estudou, escreveu nas redes sociais que a morte de Hottle foi uma “grande perda”. “Nossos corações estão com a família, os amigos, os colegas de classe de Kaylee e todos que a conheceram e a amaram durante este momento incrivelmente difícil”, dizia a mensagem.