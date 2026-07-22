Crítica | ‘Elize’ foge do sensacionalismo e mergulha nas zonas cinzentas da mente humana

Levar um dos casos criminais mais impactantes da história recente do Brasil para a ficção era um desafio enorme. Elize: Sombras de uma Mulher entende esse peso e evita, na maior parte do tempo, transformar sua protagonista em uma figura de fácil compreensão. Em vez de buscar respostas prontas, o longa mergulha nas zonas cinzentas da mente humana, construindo uma narrativa marcada pelo desconforto, pela tensão e pela sensação constante de que há algo sendo escondido, inclusive do próprio espectador.

A direção aposta em um suspense psicológico elegante, no qual o silêncio diz tanto quanto os diálogos. A fotografia utiliza sombras, corredores estreitos e ambientes frios para reforçar o isolamento emocional da protagonista. Não é um filme interessado em grandes reviravoltas, mas sim em acompanhar o desgaste de uma relação e a lenta construção de um colapso. Essa escolha pode frustrar quem espera um thriller policial tradicional, mas faz sentido dentro da proposta de investigar as emoções por trás de um crime que chocou o país.

Lorena Comparato entrega uma interpretação intensa e contida. Sem recorrer a exageros, a atriz transmite as contradições de uma mulher dividida entre vulnerabilidade, desejo de pertencimento e impulsos destrutivos. Sua atuação evita caricaturas e sustenta boa parte da força dramática do longa, justamente por nunca oferecer respostas fáceis sobre quem realmente é Elize.

O roteiro, assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, também merece destaque por resistir à tentação de transformar uma tragédia real em espetáculo. O filme não pede que o público tenha empatia pela protagonista, tampouco tenta absolvê-la. O foco está em compreender a complexidade de uma história marcada por poder, manipulação, frustrações e violência, sem jamais apagar a gravidade do crime cometido.

Elize: Sombras de uma Mulher não é um filme confortável. É uma obra que provoca, incomoda e abre espaço para discussões sobre obsessão, relacionamentos abusivos e os limites entre realidade e ficção quando se adapta um caso real para o streaming. Mesmo sem oferecer respostas definitivas, o longa consegue prender a atenção justamente por lembrar que, por trás de um crime amplamente conhecido, existiam pessoas reais e consequências irreversíveis. É um suspense psicológico maduro, que encontra sua força não no choque, mas na inquietação que permanece muito depois dos créditos finais.