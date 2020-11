Príncipe William estaria irritado com ‘The Crown’ por achar ‘falsa’ a representação dos seus pais

A nova temporada da série de sucesso da Netflix explora o relacionamento da princesa Diana com o príncipe Charles

Reprodução/Instagram/kensingtonroyal Príncipe William e outros membros da família real estão incomodados com 'The Crown'



A quarta temporada da série “The Crown” foi lançada esta semana na Netflix e uma das novidades é aparição da princesa Diana. A trama aborda o conflituoso relacionamento da mãe dos príncipes William e Harry com o príncipe Charles e mostra um possível confronto que a princesa teve com Camila, atual parceira do filho da rainha Elizabeth. O problema é que a forma com a família real está sendo representada na série não estaria agradando os membros da realeza britânica. Segundo divulgado pelo site The Times, o príncipe William não estaria nem um pouco contente com a série e teria dito que seus pais estão sendo representados de forma “simplista e falsa” e a história deles está sendo explorada para “ganhar dinheiro”.

A escritora Penny Junor, que possui diversos livros publicados sobre a família real, também afirmou que o príncipe Charles ficou “incrivelmente chateado” com o que foi representado em “The Crown”. “É o retrato mais cruel, injusto e horrível de quase todos eles”, declarou a especialista. Por outro lado, Paul Burrell, um ex-mordomo da família real que foi amigo de Diana, disse que a série está mostrando a verdade e, depois de assistir alguns episódios, garantiu que a produção da Netflix mostra uma “dramatização precisa” do que aconteceu. Na opinião dele, os membros da realeza estão incomodados com fato da série expor os bastidores do Palácio de Buckingham. Harry e Meghan Markle também estaria incomodados com os rumos de “The Crown”, pois assinaram recentemente um contrato com a Netflix para produzir documentários, filmes e até programas infantis em parceria com a plataforma de streaming.