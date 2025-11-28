Quais os 100 melhores filmes de todos os tempos? Revista britânica divulga lista

Seleção começou a ser montada com a opinião do público, que recomendou longas que mais confortaram, desafiaram, entreteram ou inspiraram

Divulgação 'O Senhor dos Anéis' está na lista



A cada ano, novos e bons filmes chegam às telas do cinema. A tarefa de montar uma lista com os melhores filmes de todos os tempos é árdua, mas a revista Empire se propôs a cumprir o desafio. Com base em opiniões dos leitores e de críticos, a publicação divulgou, nesta semana, uma lista com os 100 melhores filmes de todos os tempos.

A seleção começou a ser montada com a opinião do público, que recomendou longas que mais confortaram, desafiaram, entreteram ou inspiraram. Em seguida, a equipe de críticos e colaboradores da revista filtraram as escolhas e montaram a classificação com base no mérito artístico e impacto cultural de cada uma das produções.

A lista inclui clássicos do cinema até sucessos recentes do novo milênio – que também têm potencial para se tornarem clássicos. Confira o ranking, em ordem decrescente, abaixo.

Os 100 melhores filmes de todos os tempos

100) Cães de Aluguel (1992)

99) Feitiço do Tempo (1993)

98) Paddington 2 (2017)

97) O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

96) O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

95) Donnie Darko (2001)

94) Scott Pilgrim contra o Mundo (2010)

93) Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

92) O Profissional (1994)

91) Logan (2017)

90) O Exterminador do Futuro (1984)

89) Onde os Fracos Não Têm Vez (2007)

88) Titanic (1997)

87) O Exorcista (1973)

86) Pantera Negra (2018)

85) Todo Mundo Quase Morto (2004)

84) Encontros e Desencontros (2003)

83) Thor: Ragnarok (2017)

82) Os Suspeitos (1995)

81) Psicose (1960)

80) Los Angeles – Cidade Proibida (1997)

79) E.T. O Extraterrestre (1982)

78) Amor à Flor da Pele (2000)

77) O Retorno de Jedi (1983)

76) A Chegada (2016)

75) Um Lugar Silencioso (2018)

74) Trainspotting – Sem Limites (1996)

73) Cidade dos Sonhos (2001)

72) Janela Indiscreta (1954)

71) Up: Altas Aventuras (2009)

70) Homem-Aranha no Aranhaverso (2018)

69) Bastardos Inglórios (2009)

68) Lady Bird (2017)

67) Cantando na Chuva (1952)

66) Um Estranho no Ninho (1975)

65) Os Sete Samurais (1954)

64) La La Land (2016)

63) Corra! (2017)

62) Lawrence da Arábia (1962)

61) O Labirinto do Fauno (2006)

60) Chumbo Grosso (2007)

59) Moonlight (2016)

58) Guardiões da Galáxia (2014)

57) Blade Runner 2049 (2017)

56) A Rede Social (2010)

55) Taxi Driver (1976)

54) O Resgate do Soldado Ryan (1998)

53) Forrest Gump (1994)

52) Caçadores de Emoção (1991)

51) Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014)

50) Um Corpo que Cai (1958)

49) A Viagem de Chihiro (2001)

48) Os Caça-Fantasmas (1984)

47) Faça a Coisa Certa (1989)

46) A Lista de Schindler (1993)

45) O Grande Lebowski (1998)

44) A Felicidade Não Se Compra (1946)

43) Sangue Negro (2007)

42) 12 Homens e uma Sentença (1957)

41) O Silêncio dos Inocentes (1991)

40) Cidadão Kane (1941)

39) Gladiador (2000)

38) Três Homens em Conflito (1966)

37) Se7en – Os Sete Crimes Capitais (1995)

36) Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004)

35) O Iluminado (1980)

34) O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

33) Casablanca (1942)

32) O Enigma de Outro Mundo (1982)

31) Interestelar (2014)

30) Fogo contra Fogo (1995)

29) Apocalypse Now (1979)

28) Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

27) O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

26) Duro de Matar (1988)

25) Clube da Luta (1999)

24) O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991)

23) 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968)

22) Vingadores: Ultimato (2019)

21) Alien, o 8º Passageiro (1979)

20) Matrix (1999)

19) A Origem (2010)

18) Parasita (2019)

17) Aliens: O Resgate (1986)

16) Blade Runner (1982)

15) Jurassic Park (1993)

14) O Poderoso Chefão 2 (1974)

13) De Volta para o Futuro (1985)

12) Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

11) Star Wars (1977)

10) Os Bons Companheiros (1990)

9) Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

8) Vingadores: Guerra Infinita (2018)

7) Pulp Fiction (1994)

6) Tubarão (1975)

5) Um Sonho de Liberdade (1994)

4) Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

3) O Poderoso Chefão (1972)

2) Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca (1980)

1) O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório