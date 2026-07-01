Quem é o casal que escalou o Empire State e tem um documentário na Netflix?

Para quem acompanhou a história de amor nas alturas em Skywalkers: Uma História de Amor, o romance de Ângela Nikolau e Ivan Beerkus ganhou um novo e impressionante capítulo. O casal, conhecido mundialmente por escalar arranha-céus sem equipamentos de segurança, ficou noivo após alcançar o topo do icônico Empire State Building, em Nova York. A façanha, no entanto, terminou com os dois sendo detidos pela polícia por invadirem uma área restrita do edifício.

A escalada aconteceu a mais de 440 metros de altura, onde Ivan surpreendeu Ângela ao se ajoelhar e fazer o pedido de casamento. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, rapidamente viralizando. Antes do pedido, o casal ainda exibiu uma faixa com a frase: “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.

Os dois já eram conhecidos por desafiar os limites da gravidade muito antes desse episódio. Em 2024, eles estrelaram o documentário da Netflix Skywalkers: Uma História de Amor, que acompanha sete anos da relação entre os aventureiros russos enquanto escalam alguns dos prédios mais altos do planeta. A produção mostra como a confiança entre eles é colocada à prova a cada nova missão, culminando na ousada tentativa de conquistar o topo do arranha-céu Merdeka 118, na Malásia, um dos edifícios mais altos do mundo.

Dirigido por Jeff Zimbalist e Maria Bukhonina, o documentário combina mais de 200 horas de imagens gravadas em seis países, incluindo registros feitos pelos próprios protagonistas durante suas escaladas. Além da adrenalina, o filme explora a dinâmica do relacionamento, mostrando como amor e confiança se tornam literalmente uma questão de vida ou morte quando qualquer erro pode ser fatal.

O pedido de casamento no Empire State parece ter sido a continuação perfeita da história contada no documentário. Apesar da repercussão romântica, a aventura também gerou críticas por colocar em risco a segurança pública e mobilizar equipes de emergência. Após descerem do edifício, Ângela e Ivan foram levados sob custódia pela polícia de Nova York, mas ninguém ficou ferido durante a operação.