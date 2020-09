A Fazenda 12: Raissa joga água em Biel, xinga peões e chora muito após 8 votos na roça

Além da ex-vice Miss Bumbum, primeira roça tem Fernandinho Beat Box, Cartlolouco e Rodrigo Moraes

Reprodução/Twitter Ex-vice Miss Bumbum deu 'show' daqueles após votação da primeira roça na Fazenda 12



A ex-vice Miss Bumbum Raissa Barbosa não gostou nada de receber oito votos na primeira roça de A Fazenda 12 e movimentou a casa toda na noite de terça-feira (15). A modelo cobrou os participantes homens pela atitude. “Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!”, confrontou Raissa na cozinha. Mateus Carrieri garantiu que os votos não foram combinados, mas Raissa perdeu a paciência e jogou água em Biel durante a discussão. “Eu tentei me aproximar do Lipe, dos dois boy lixo e o que eles fizeram?”, disse apontando para Lipe e Biel.

Chorando muito, Raissa foi consolada por Luísa Ambiel no quarto — o que também não adiantou. A modelo se trancou no banheiro, mobilizando todos os peões a irem ajudá-la, já que eles ficaram preocupados com o descontrole. Por fim, Jojo Todynho mandou a real para Raissa: “Não vai mais fazer besteira nenhuma. Se quiser ter uma amiga para a vida toda, vai ficar aqui, vai tomar o remédio, vai deitar e vai dormir. Amanhã é outro dia”. Além da ex-vice Miss Bumbum, Fernandinho Beat Box, Cartlolouco e Rodrigo Moraes também estão na roça.

Veja os momentos:

Eita! Raissa continuou estressada com o resultado da #RoçaAFazenda, foi tirar satisfações com os peões e jogou água no Biel! 🔥😱 Assine o @SigaPlayPlus e fique por dentro de tudo o que acontece em #AFazenda12. Acesse: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/1wraeIEPqv — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 16, 2020

😭😭 Raissa se desespera e Luiza tenta acalmar a peoa indicada para a #RoçaAFazenda #AFazenda12 Quer ver mais? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/iMVIabIMHv — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 16, 2020