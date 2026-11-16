Ator foi confirmado no papel do agente mais famoso do cinema nesta segunda-feira (16)

O rei Charles III e sua esposa, Camilla, comemoraram nesta segunda-feira (16) a escolha do ator inglês Robert Pattinson como novo intérprete de James Bond, o fictício agente 007 do serviço secreto externo britânico MI6.

“Bem-vindo ao Serviço Secreto de Sua Majestade, senhor Bond”, afirmaram os reis em uma mensagem nas redes sociais, acompanhada da imagem oficial do ator vestido de smoking e apontando uma arma.

Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond. https://t.co/inKwKqHEDd — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

A rainha Elizabeth II, falecida em 8 de setembro de 2022, conviveu durante seu reinado com os outros seis atores que interpretaram Bond antes de Pattinson: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

A relação da rainha com o agente 007 teve um de seus momentos mais memoráveis na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, quando ela protagonizou uma divertida “esquete” ao lado de Craig.

Na cena, Bond ia ao Palácio de Buckingham para buscar a monarca e acompanhá-la de helicóptero até o estádio olímpico, onde ambos pareciam saltar de paraquedas antes de Elizabeth II fazer sua entrada na tribuna.

O último filme estrelado por Daniel Craig foi “Sem Tempo para Morrer”, de 2021. O primeiro filme da série protagonizado por Pattinson será também a primeira estreia durante o reinado de Charles III.

A Amazon MGM Studios confirmou nesta segunda-feira que Pattinson foi escolhido para dar vida ao famoso espião criado em 1953 pelo escritor Ian Fleming no próximo filme da série, que será dirigido por Denis Villeneuve (“Duna”) e tem estreia prevista para 2028.

Com a escolha do novo James Bond, chegam ao fim cinco anos de especulações sobre quem assumiria o papel de Craig, que interpretou o famoso agente desde 2006, com sua estreia em “Cassino Royale” e ao longo de cinco filmes.

Toby Melville / POOL / AFP/Divulgação