‘Ren & Stimpy’ terá novos episódios após 24 anos

O desenho teve cinco temporadas na Nickelodeon e agora volta ao Comedy Central

Divulgação 'The Ren & Stimpy Show' vai voltar pelo Comedy Central



O Comedy Central encomendou novos episódios do desenho “The Ren & Stimpy Show” 24 anos após o fim da série. A nova temporada será uma versão “reimaginada” da história. O desenho foi exibido originalmente pela Nickelodeon, mas agora vai para o Comedy Central. Os dois canais pertencem à ViacomCBS. Boa parte da equipe original do desenho, incluindo o dublador Billy West, deve voltar para a nova temporada. O criador da série, no entanto, não estará envolvido: John Kricfalusi foi acusado de assédio sexual em 2018 e não foi convidado para o retorno.

Em comunicado oficial, um executivo da ViacomCBS afirmou que o Comedy Central quer expandir o cardápio de animações adultas. Além de “Ren & Stimpy”, o canal tem “South Park” e promoverá o retorno de “Beavis and Butt-Head“. Recentemente, o CC também adquiriu os direitos da série animada “Jodie”, um spin-off do desenho “Daria”, do fim dos anos 1990. “Ren & Stimpy” teve 5 temporadas entre 1991 e 1996. Ainda não se sabe se a nova temporada do desenho chegará ao Brasil.