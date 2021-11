Rico vence Prova de Fogo em ‘A Fazenda 13’; saiba poder do lampião

Com a derrota, Gui Arújo e Bil foram parar na baia e puxaram Dynho Alves e Tiago Piquilo

Rico Melquiades venceu a Prova de Fogo que aconteceu neste domingo, 7, em “A Fazenda 13”. O peão disputou o lampião do poder com Gui Araújo e Bil, que após a derrota foram direto para a baia. O ex-namorado de Anitta puxou Dynho Alves e o ex-BBB escolheu Tiago Piquilo para deixar o conforto da sede. Com o lampião em mãos, Rico tem dois poderes, sendo que um deve ficar com ele e o outro deverá ser passado para outro peão na votação ao vivo da próxima terça-feira, 8. O poder da chama vermelha, escolhido pelo público, dá ao peão duas escolhas: ganhar R$ 5 mil e manter o resta um ou faturar R$ 10 mil e indicar o quarto participante que irá para a roça. O poder da chama amarela só é revelado na votação após a autorização de Adriane Galisteu. Os detalhes da prova não foram mostrados no PlayPlus, mas tudo indica que foi uma prova de sorte, em que os peões iam somando pontos a cada rodada.