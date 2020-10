Doutor Estranho será novo mentor de Peter Parker em ‘Homem-Aranha 3’

Benedict Cumberbatch foi adicionado ao elenco do próximo filme estrelado por Tom Holland

Reprodução Benedict Cumberbatch é o Doutor Estranho no cinema



O Doutor Estranho será o novo mentor de Peter Parker no próximo “Homem-Aranha“. As informações são do Collider. De acordo com o site, Benedict Cumberbatch vai integrar o elenco da terceira produção da franquia estrelada por Tom Holland. Nos filmes anteriores, os personagens Homem de Ferro e Nick Fury foram os guias do herói adolescente, missão agora que será assumida pelo feiticeiro dos Vingadores. A introdução do Doutor Estranho em “Homem-Aranha 3” pode relacionar o filme com “Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura“, a sequência do longa do herói que marcará a estreia da Marvel no gênero de terror.

A Sony manteve a data de estreia de “Homem-Aranha 3” para 17 de dezembro de 2021, nos Estados Unidos. Mas os estúdios ainda estão inseguros com seus próximos grandes lançamentos. A Warner Bros., por exemplo, adiou grande parte das estreias previstas para 2020 e 2021, incluindo “Duna”, “The Batman”, “The Flash” e “Jurassic World 3“. Além de Holland, retornam para o terceiro filme do herói os atores Zendaya e Marisa Tomei, além de Jamie Foxx reprisar o vilão Electro, visto em “O Espetacular Homem-Aranha 2”.