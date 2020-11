Roberto Carlos explica por que não quis gravar especial de fim de ano na Globo

Cantor pediu a emissora para não fazer o show este ano e sugeriu colocar seu show em Jerusalém no lugar

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Show de Roberto Carlos em Jerusalém será exibido na Globo



O show especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos já presente na programação da Globo há anos e se tornou uma espécie de tradição. Em 2020, porém, a clássica apresentação que sempre é exibida às vésperas do Natal foi cancela por iniciativa do próprio artista, que ficou preocupado em gerar uma aglomeração em meio à pandemia da Covid-19. “Sugeri a TV Globo a não fazer meu especial este ano, pelo grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravações, fui atendido. Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo, continua em perfeita harmonia”, explicou o cantor em nota enviada à Jovem Pan. Conforme foi sugerido pelo rei, a emissora exibirá o show “Roberto Carlos em Jerusalém” no dia 22 de dezembro.