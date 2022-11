Roça com cinco peões e dois vetos anima ‘A Fazenda 14’; saiba quem está na berlinda

‘Poder preto’ agitou a formação da oitava roça da temporada; prova do fazendeiro desta quarta ainda mexe com a roça

Reprodução/ TV Record Roça com cinco peões agitou o reality show



Em mais uma noite de embates pesados e surpresas, a oitava roça foi formada na Fazenda 14. A fazendeira Bia Miranda indicou a atriz Bárbara Borges para o primeiro banquinho da eliminação. Como a mais votada da casa, Moranguinho ocupou o segundo banquinho. De forma tradicional, o peão mais votado puxa alguém da baia e a dançarina escolheu Ruivinha de Marte. Na brincadeira do ‘Resta Um’, Alex Gallete foi o quarto escolhido e vetou Moranguinho da prova do fazendeiro de amanhã. Porém, de forma excepcional, essa roça foi formada por cinco peões. Pétala tinha o poder do Lampião e indicou Deborah Albuquerque. A apresentadora precisou vetar mais um peão da prova e escolheu Alex.